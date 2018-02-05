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Suudi Arabistan petrolde indirime gitti

Suudi Arabistan, mart ayı petrol satış fiyatlarında Avrupa, Asya ve ABD için farklı oranlarda indirime gitti.

Suudi Arabistan petrolde indirime gitti
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Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, mart ayı için petrol satış fiyatlarını düşürdü.

Aramco, tüm sınıflardaki ham petrol ürünlerinin Avrupa'ya mart teslimi satış fiyatlarını 0,20-1,70 dolar/varil aralığında azalttı.

Söz konusu dönemde orta ve ağır ham petrolün ABD'ye satış fiyatını 10 cent düşüren Aramco, Asya satış fiyatlarını ise 25 ve 30 cent aşağı çekti.

20-26 Ocak tarihleri arasında ABD'nin günlük ham petrol üretimi 9,92 milyon varile yükselerek Suudi Arabistan'ın üretimini yakalamıştı.

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