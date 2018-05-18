Tahvil faizleri hız kesmiyor
Gösterge 10 yıllık tahvilde işlem bazında bileşik faiz yüzde 15 seviyesini gördü, 3 haftalık yükseliş 238 baz puana yükseldi.
ABD faizlerindeki yükseliş, seçim dönemi öncesi artan harcamaların bütçeyi baskılayacağı endişesi ve TL'deki değer kaybının da etkisiyle gösterge 10 yıllık tahvilde işlem bazında bileşik faiz bugün yüzde 15 seviyesini test etti.
Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapadıktan sonra yönünü sert yukarı çevirdi.
Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 14.83 seviyesinde gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 14.92 oldu.
Bugün ise spot piyasada işlem bazında en yüksek yüzde 15 seviyesi test edildi ve saat 12:06'da yüzde 14,97 seviyesinde yer aldı.
Öte yandan 2 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz aynı dakikalarda yüzde 16.88 seviyesindeydi.