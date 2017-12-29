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TCMB, kredi kartı faiz oranlarını sabit tuttu

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

TCMB, kredi kartı faiz oranlarını sabit tuttu
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TCMB, 2018 ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır"

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