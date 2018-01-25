TCMB rezervleri 2 milyar dolara yakın arttı

25 Ocak 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 19 Ocak ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 536 milyon dolar artarak 89 milyar 179 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 12 Ocak ile biten haftada 87 milyar 643 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 271 milyon dolar artışla 24 milyar 482 milyon dolardan 24 milyar 753 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 807 milyon dolar artışla 112 milyar 125 milyon dolardan 113 milyar 932 milyon dolara çıktı.

Yabancı geçen hafta hisse aldı

Kaynak: AA