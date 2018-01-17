TCMB toplantısı öncesi analistler ne dedi?

17 Ocak 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz değişikliğine gitmesi beklenmiyor.

Ekonomistler, baz etkisiyle yıllık enflasyonda geri çekilmenin devam edeceği öngörüsünde bulunurken, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın 30 Ocak'taki Enflasyon Raporu sunumunda vereceği mesajlara odaklanılması gerektiğini belirtti.

"Faiz, gıda enflasyonuna çare olmaz"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, TL'nin dolara karşı iyileşme kaydederek ılımlı bir seyir izlediği göz önünde bulundurulduğunda TCMB'nin, yarın gerçekleştireceği PPK toplantısında değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.

Matys, enflasyonu yüzde 5 seviyesine getirmenin TCMB Başkanı Murat Çetinkaya için hala en zor konu olduğunu belirterek, TCMB'nin TL'yi desteklemek için daha yüksek faiz oranlarını kullanabileceğini ancak bunun geçen yıl enflasyonun ana nedeni olan gıda enflasyonunu engellemeyeceğini söyledi.

Hükümet ve TCMB'nin enflasyonu düşürmek için ortak hareket etmesinin TL ve TL varlıkları için olumlu olacağını ifade eden Matys, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in, hükümetin enflasyondaki düşüş için gerekli desteği vereceğine dair açıklamasının da cesaret verici olduğunu kaydetti.

"Riskler konusunda rahatlatıcı mesajlar verilebilir"

TD Securities Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Christian Maggio da TCMB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceğini söyledi.

Maggio, "Enflasyon ve diğer riskler konusunda rahatlatıcı mesajlar verilebilir. Bu da ileride bir faiz indirimi için işaret olabilir" dedi.

"Sıkı para politikasına devam"

Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, dünya ekonomisindeki senkronize büyümenin risk iştahını canlı tuttuğunu, gelişmekte olan ülke kurlarının özellikle Asya'da değer kazanma eğiliminde olduğunu ve mevcut konjonktürün yurt dışı kaynaklı kur geçirgenliği üzerinden enflasyonist baskı olasılığını azalttığını söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası'nın sözle yönlendirmesine sadık kalarak ocak ayında sıkı para politikası duruşunu sürdürmesini ve faiz parametrelerini sabit tutmasını bekliyoruz. Bu yılın ilk enflasyon raporunu 30 Ocak günü göreceğiz ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, piyasa ile doğrudan iletişim kuracak"

"TCMB bekle-gör politikası izleyecek"

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da son günlerde TL'nin jeopolitik gelişmelerden kaynaklı değer kaybettiğini belirterek, "TCMB, bunun ülke risk primini kalıcı biçimde değiştirip değiştirmediğini görmeden bu tip gelişmelere tepki vermez" dedi.

Yıllık enflasyonun gelecek aylarda düşeceğini, bunun sonucunda TCMB'nin herhangi bir faiz değişikliğe gitmesini beklemediğini ifade eden Kanlı, son toplantıdaki faiz artırımının ardından TCMB'nin, gelecek dönemde bekle-gör politikası izleyeceğini kaydetti.

"TL üzerindeki baskı kısa vadede zayıfladı"

ÜNLÜ&Co Ekonomisti Esra Şimşek ise yılın ilk toplantısında TCMB'nin faiz artışına gitmesini beklemediklerini söyledi.

Şimşek, geçen yılın son toplantısında Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi (GLP) faizinde 50 baz puan artışa gittiğini hatırlatarak, "Bu artış, beklentilerin altında kalmış da olsa kur olumlu tepki vererek 3,85 seviyelerine dek çekilmişti. Kurun Ocak 2018 içinde daha da gerileyerek 3,80 seviyelerine gelmiş olması, TL üzerindeki baskının kısa vadede zayıfladığına işaret ediyor" diye konuştu.

Şimşek, TCMB'nin, ocak toplantısında faiz artırmamasını ancak ortalama fonlama maliyetini şu anki seviyelerinde (yüzde 12,75), yüksek tutarak toplantı açıklamasında "gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceğine" dair yönlendirmesini tekrarlamasını beklediklerini kaydetti.

"Ölçülü faiz artışı bekliyorum"

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül, hızlanan büyümeyle birlikte Türkiye'nin makroekonomik dengelerindeki kırılganlığın arttığını, buna jeopolitik risklerin de eklenmesiyle hem para politikası hem de maliye politikasında sıkı duruşun korunmamasının kur ve faizin kontrol altında tutulmasını engelleyeceğini, halihazırda zor olan enflasyonla mücadelenin daha da zorlaşacağını söyledi.

Şengül, orta vadeli görünümü baz alarak hareket eden TCMB'nin, fiyat istikrarıyla ilgili bu riskleri minimize etmek için sıkı duruşunu korumasını, bu ay ve marttaki toplantılarında ölçülü faiz artışları yapabileceğini bildirdi.

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Kaynak: AA