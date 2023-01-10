Teknoloji destek kredisi KOBİ’lere can suyu olacak

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın duyurduğu ve 500 bin lira limitli ‘Teknoloji Odaklı Destek Kredisi’ paketini yorumlayan Onay, geri ödemenin 60 ayda yapılacağını ve 6 ay anapara ödemesiz dönem olacağını belirtti. Onay, faiz oranının yıllık 13.50 olarak belirlendiği kredinin küçük işletmeler için can suyu niteliğinde olduğunu ifade etti. Onay, şunları söyledi:

“Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, yazılım ve bilişim alanındaki firmaların ve teknoparklardaki girişimcilerin istihdamlarının korunması, artırılması, rekabetçi ve yenilikçi kabiliyetlerinin geliştirilmesi, faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması ve teknoloji hamlesinin hız kazanabilmesi için Teknoloji Odaklı Destek Kredisi paketini duyurdu.” 500 bin lira tutarındaki kredinin küçük işletmelerin işine yarayacağını ve büyük işletmeler için düşük kalacağını yorumlayan Suha Onay, “Bu krediden, Teknokent ve Teknopark gibi teknoloji geliştirme bölgelerindeki yazılım şirketleri faydalanabilecek. 500 bin TL tutarındaki maksimum kredi tutarı, küçük işletmelerin işine yararken, büyük işletmeler için maalesef düşük kalacak. Günümüzde enflasyonun geldiği oran ile karşılaştırırsak, kredi küçük işletmelere can suyu olacak” dedi.