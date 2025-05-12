ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşında yaşanan son gelişme altının ateşini düşürdü. Altın fiyatları yaklaşık yüzde 3 geriledi.

İki taraf da yüzde 115 indirime gitti

ABD ve Çin karşılıklı olarak gümrük tarifelerinde geçici indirim yapılması konusunda anlaşmaya varırken yapılan ortak açıklamada, "ateşkes"in 90 gün boyunca geçerli olacağı duyuruldu.

Karara göre, Çin ABD’den ithal edilen ürünlere uyguladığı yüzde 125 oranındaki vergiyi yüzde 10’a düşürdü. ABD ise Çin’den gelen mallarda geçerli olan yüzde 145’lik gümrük vergisini yüzde 30’a çekti.

Gelişmeyi duyuran ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Çok verimli görüşmeler yaptık ve inanıyorum ki Cenevre Gölü'ndeki bu mekan çok olumlu bir sürece büyük bir sükûnet kattı. 90 günlük bir duraklama ve tarife seviyelerinin önemli ölçüde aşağı çekilmesi konusunda anlaşmaya vardık. Karşılıklı tarifelerde her iki taraf da tarifelerini yüzde 115 aşağı çekecek.”

Gram ve ons altın fiyatları ne kadar oldu?

Bu olumlu havayla birlikte küresel piyasalarda genel bir iyimserlik gözlenirken, güvenli liman olarak bilinen altında ise ters yönlü bir hareket yaşandı. ABD-Çin anlaşmasının ardından ons altın yüzde 2,91 düşüşle 3.227 dolara gerilerken, yurt içinde gram altın fiyatı yüzde 3,11 değer kaybederek 4.014 TL seviyesine indi.

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Uzmanlar, geçici de olsa ticaret savaşına verilen bu molanın piyasalarda risk iştahını artırdığını ve yatırımcıların altın gibi güvenli varlıklardan uzaklaştığını belirtiyor.