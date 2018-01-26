TL'de değerlenme sınırlı kaldı

26 Ocak 2018

Afrin operasyonuna ilişkin endişelerle hafta başında 3.85'e kadar çıkan dolar/TL, küresel piyasalarda oldukça güçsüz bir görünüm çizen dolarla birlikte geriledi ve bugün 3.73'e geldi.

Ancak Türkiye'ye özgü riskler aşağı yönlü hareketleri sınırlarken, kur saat 18:45'de 3.7475 seviyesinde yer aldı.

Aynı dakikalarda euro/TL 4.6600'dan işlem gördü. Dün, 5.3624 ile TL karşısında rekor kıran sterlin 5.3200; tarihi zirvesini 1.2538'e taşıyan euro/dolar paritesi ise 1.2430 seviyesinde yer aldı.

Öte yandan BIST 100 endeksi, yüzde 1,77 değer kazanarak günü 120.701,92 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden tamamladı.

Bu arada günün en önemli verisi olan ve yüzde 2,6 ile beklentilerin gerisinde kalan ABD büyümesi sonrası dolar/TL'de anlamlı bir değişim yaşanmadı.

Dolar/TL'de düşüş neden sınırlı kalıyor?

Yılbaşından bu yana bakıldığında Türk Lirası dolar karşısında yaklaşık olarak yüzde 1 değer kazanırken, Güney Afrika randı yaklaşık yüzde 3,75 ve Brezilya reali yaklaşık yüzde 5 değer kazanmış durumda.

Üç yılın dip seviyesi olan 88,55'lere gerileyen dolar endeksine karşın, Afrin operasyonu ve bununla bağlantılı olarak ABD ile ikili ilişkilerde yaşanan gerilimler TL'yi olumsuz etkiliyor.

Diğer taraftan yüksek enflasyon TL üzerinde en etkili unsur. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya dün yaptığı açıklamada, dış açık ve tasarruf açığı, finansman kalitesi, verimlilik ve piyasa rekabeti gibi konuların da üzerine gidilmesi gerektiğini; bu alanlarda atılacak adımların enflasyonla mücadeleyi kolaylaştıracağını söyleyerek daha bütüncül ve kapsamlı bir politika izleneceğinin sinyalini vermişti.

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