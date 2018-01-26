Trump: Güçlü dolar istiyorum
ABD Başkanı Trump, "Dolar daha da güçlü olmaya gidiyor ve en nihayetinde güçlü bir dolar istiyorum" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, güçlü dolar istediğini söyledi. Trump'ın açıklaması Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in yorumun arkasından geldi.
Trump, CNBC'deki röportajında Mnuchin'in açıklamalarının yanlış yorumlandığını belirterek "Dolar daha da güçlü olmaya gidiyor ve en nihayetinde güçlü bir dolar istiyorum" dedi.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Davos'ta "Dolardaki zayıflık ABD dış ticareti için olumlu" demiş, bu açıklama sonrası dolar endeksi 88,76'ya gerileyerek 3 yılın dip seviyesini görmüştü. Endeks bu sabah 89,00 seviyesinde yer aldı.
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