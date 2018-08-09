TL'de kan kaybı durmuyor

09 Ağustos 2018

TL’deki değer kaybı ve dalgalanma gittikçe büyüyor.

Dolar/TL, Türk heyetinin ABD'deki görüşmelerinde herhangi bir ilerleme işareti bulunmaması ve heyetin Türkiye'ye döndüğüne ilişkin haberlerin ardından gelen tepkiyle yeni tarihi zirve olan 5.4907'ye yükseldi. Euro 6.3668, sterlin 7.0658, döviz sepeti 5,9214 ile rekor kırdı.

Zirve seviyelerinin görülmesi sonrasında bir miktar geri gelen dolar/TL, saat 17:54'de 5.4837 seviyesinde bulunuyordu. Aynı dakikalarda euro 6.35, sterlin 7.05 seviyesindeydi.

Bir bankacı kurda hızlanan yükselişin nedeni ile ilgili olarak, "Yeni bir şey yok ancak heyetin Türkiye'ye dönmesi etkili olmuş olabilir" dedi.

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyeti dün ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ile bir araya geldi.

Dış basında, saatler süren görüşmelerden sonra, herhangi bir ilerleme işareti bulunmadığı belirtilmişti.

Görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapılmaması piyasada tedirginliğe ve kurda oynaklığın sürmesine neden oluyor.

"Piyasa net bir şey duymak istiyor"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, "ABD ile görüşmeler konusunda net bir açıklama olmamasından kaynaklı kurda yukarı hareket devam ediyor. Piyasa net bir şey duymak istiyor, bir çözüm olmasa bile çözüm sürecine yönelik nasıl bir aksiyon alınacağını duymak ister o yüzden de kurda dalga boyu yüksek hareketler izliyoruz" dedi.

8 aylık kayıp yüzde 30

Yüksek enflasyon, cari açık, şirketlerin artan döviz borcu, hükümetin harcama odaklı politika yürütecek olması ve TCMB'nin para politikasına yönelik soru işaretleri gibi makro ekonomik; bunun yanı sıra ABD ile ilişkiler kaynaklı siyasi risklerin baskısıyla TL'nin gördüğü tarihi zirve itibariyle yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 30'a ulaştı. Bu süreçte TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden de negatif ayrıştı.

Türk heyeti, ABD'den döndü