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Türk heyeti, ABD'den döndü

Amerikalı papaz Brunson konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili süreci görüşmek için başkent Washington'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti, tarifeli uçakla yurda geldi.

Türk heyeti, ABD'den döndü
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Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de temaslarda bulunan Türk heyeti, yurda döndü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği 9 kişilik Türk heyeti, THY'ye ait tarifeli uçakla saat 16.30'da ABD'nin başkenti Washington'dan geldi.

Heyet, İstanbul'a ulaştıktan sonra apronda bekletilen araca binerek, Ankara'ya gitmek üzere saat 17.00'de kalkacak THY'ye ait tarifeli uçağa geçti.

Kaynak: AA

Son dakika abd heyet

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