Trump, Çin için talimat verdi

02 Kasım 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu ay içinde Arjantin'de yapılacak G-20 ülkeleri zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir ticaret anlaşmasına varmak istediği belirtildi.

Bloomberg ajansının konuya yakın dört kaynağa dayandırdığı habere göre Trump, önde gelen Amerikalı yetkililerden, böyle bir anlaşmaya girebilecek koşullar üzerinde çalışmalarını istedi.

Bloomberg, Çin ile olası bir anlaşmaya yönelik girişimin Trump'ın Xi ile dün yaptığı telefon görüşmesinin etkisiyle başlatıldığını da belirtti.

Trump ve Xi, Arjantin'de planlanan temaslar öncesinde, iki ülke arasında süren ciddi ticaret anlaşmazlıklarını çözme konusunda iyimser olduklarını ifade etmişlerdi.