ABD Başkanı Donald Trump'ın bireysel emeklilik planlarında kripto paraların da yer almasını sağlayacak başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından kripto paralar yükselişe geçti. Altcoinler çok daha güçlü kazançlar kaydetti.

Piyasalarda olumlu hava yaratan bir diğer adım ise Donald Trump’ın kripto para dostu isimlerden Stephen Miran’ı Federal Rezerv Yönetim Kurulu’na ataması oldu. Miran, 31 Ocak 2026’ya kadar merkez bankasında, geçen hafta istifasını açıklayan Adriana Kugler’in boşalttığı koltukta görev yapacak.

Kripto paralarda son durum

Bu gelişmeler kripto para piyasalarında yükselişe neden olurken Bitcoin 117 bin 689 dolara, Ethereum ise 3 bin 964 dolara ulaştı.

Saat 09.20 itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,61 yükselişle 116 bin 532 dolardan işlem görüyor. Kararın ardından Bitcoin yükselişe geçse de 123 bin 91 dolarlık rekor seviyenin altında bulunuyor.

Ethereum fiyatları da kararın ardından yükseldi. Son 24 saatte yüzde 5,76 yükselen Ethereum aynı dakikalarda 3 bin 908 dolardan işlem görüyor. Ethereum'da ise rekor seviye 4 bin 891 dolar olarak kaydedilmişti.

Ripple (XRP) ise son 24 saatte yüzde 10,94 yükselişle 3,33 dolardan işlem görüyor. XRP'deki yükselişte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasındaki uzun süredir devam eden davanın sona ermesi de etkili oldu.

Solana (SOL) yüzde 3,20 yükselişle 174,55 dolardan işlem görürken, Dogecoin (DOGE) yüzde 7,39 yükselişle 0,22 dolardan işlem görüyor. Cardano ise son 24 saatte yüzde 7,30 yükselişle 0,79 dolardan işlem görüyor.

Ne oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, dijital varlıklar, özel sermaye ve gayrimenkul gibi alternatif varlıkların bireysel emeklilik planlarında yer almasının önünü açacak başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Amerikalı çalışanlara daha güçlü ve finansal olarak güvenli bir emeklilik elde edebilmeleri için daha fazla yatırım seçeneği sunmak istediği bildirildi.

Açıklamada, Çalışma Bakanlığına, ABD'de "401(k)" olarak bilinen emeklilik planlarına ilişkin mevcut yatırım kurallarının yeniden gözden geçirilmesi talimatı verildiği aktarıldı.

Alternatif varlıkların bu emeklilik planlarına dahil edilmesine yönelik uygun süreçlerin netleştirilmesi istendiği belirtilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve diğer düzenleyici kurumlarla koordinasyon sağlanarak aynı doğrultuda düzenlemeler yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, 90 milyondan fazla Amerikalının bu tür planlara dahil olduğu ancak çoğunun alternatif varlıklara yatırım yapmasının şu anda mümkün olmadığı belirtilerek, alternatif varlıkların daha yüksek getiri ve portföy çeşitlendirmesi sağladığı belirtildi.