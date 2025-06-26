'Trump, Powell'ın yerine geçecek ismi erken açıklayacak' iddiası piyasada yankı buldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir sert eleştirilerde bulunduğu Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek ismi seçme hazırlıklarını hızlandırdığı belirtiliyor.

WSJ’de yer alan habere göre, Trump’ın görev süresi 11 ay daha devam edecek olan Powell’ın yerine geçecek ismi eylül ya da ekim ayında açıklayabileceği ifade ediliyor.

Trump'ın potansiyel adayları arasında eski Fed yetkilisi Kevin Warsh ve Ulusal Ekonomi Konseyi direktörü Kevin Hassett bulunuyor. Diğer adaylar arasında Hazine Bakanı Scott Bessent, eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Fed yetkilisi Christopher Waller yer alıyor.

Trump, NATO Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Powell hakkında, "Neyse ki çok yakında gidecek, çünkü bence berbat biri" ifadelerini kullanmıştı. Trump, "Üç ya da dört kişi içinde kimi seçeceğimi biliyorum" demişti.

Trump daha önce yaptığı açıkalmalarda da defalarca Powell'ı hedef almıştı.

İddialar piyasayı salladı: Euro/ dolar paritesi yükseldi

WSJ'de yer alan haberin ardından 'gölge fed başkanı' ve Fed'in bağımsızlığına yönelik endişelerle dolar son birkaç yılın en düşük seviyelerine geriledi. Euro ve İsviçre frangı ise dolar karşısında yükseldi.

Bu haberlerin etkisiyle Euro dolar karşısında 1,1717 seviyesine ulaşarak Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi ise 97,27 seviyesine kadar geriledi.

Saat 09.40 itibarıyla dolar endeksi yüzde 0,26 düşüşle 97,44 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,22 yükselişle 1,1684 seviyesinde bulunuyor.

Dolar düştü, altın yükseldi

Altın fiyatları, Trump'ın, Powell'ın yerine geçecek ismi açıklamayı düşündüğüne dair haberin ardından belirsizliklerin artması ve doların değer kaybetmesiyle yükseldi.

Söz konusu haberler, Fed'in gelecekteki bağımsızlığına yönelik endişeleri kuvvetlendirirken, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi destekledi.

Gün içinde 3 bin 347 dolara kadar ulaşan ons altın fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,13 yükselişle 3 bin 336 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons altın ve dolar kurunun etkili olduğu gram altın fiyatları ise 4 bin 269 lira seviyesinde hareket ediyor.