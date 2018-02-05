"Trump'ın beni seçmemesinden hayal kırıklığına uğradım"

05 Şubat 2018

Fed'in görev süresi sona eren ilk kadın başkanı Janet Yellen, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini ikinci bir dönem için seçmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

CBS kanalına konuşan Yellen, Fed başkanlarının genelde ikinci dönemde de görevi sürdürdüğünü hatırlatarak, "Yeni bir dönemde de görevi sürdürmek istediğimi açıkça ortaya koydum, ve evet, bu konuda hayal kırıklığı yaşadım" dedi.

Yellen, bugün görevi devralacak yeni Fed Başkanı Jerome Powell'ı desteklediğini de ifade etti.

Yellen, güçlü ekonomik büyüme, hızlı ücret artışları ve istihdam piyasasında sıkılaşma nedeniyle Fed'in büyük ihtimalle faiz oranlarını yavaş yavaş artıracağını da sözlerine ekledi. Yellen, "Ekonomi sağlıklı, sağlam bir hızla büyüyor. Fed faiz oranlarında kademeli bir artırım yolunda ve şartlar bu şekilde devam ederse uzun vadeli faizlerin yukarı gitmesini bekleyebiliriz" diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafında Fed başkanlığına atanan Yellen'ın, Trump tarafından ikinci dönemde aday gösterilmemesi "sürpriz bir karar" olarak nitelenmişti. Trump'ın aday gösterdiği Powell'ın ise Fed'de önceki dönemin politikalarını büyük oranda sürdürmesi bekleniyor.

Yellen, Brookings Enstitüsünde çalışacak