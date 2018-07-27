Trump'tan 'Bush' ve 'Obama'lı büyüme vurgusu

27 Temmuz 2018

ABD Başkanı Donald Trump, büyüme verisinin açıklanması sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Trump yaptığı açıklamada, Görev dönemimin ilk yılında büyüme için çok şey yaptık. Elde edilen büyüme rakamları oldukça sürdürülebilir. İmalat sektöründe geçtğimiz 2 başkan döneminde yaşanan istihdam kaybını, tersine döndürdük. Ticaret anlaşmaları büyümeyi daha güçlü yapacak" dedi.

Donald Trump, "ABD ekonomisi bu hızla büyümeye devam ederse Bush ve Obama dönemine göre iki kat daha fazla büyüyecek" ifadelerini kullandı.

ABD'nin dünyanın imrendiği bir ülke konumuna geldiğini savunan Trump, "Bu yıl yüzde 3'ün üzerinde büyüme yakalayacağız. Büyümeyi gelecek 10 yılda da yüzde 3'e çıkarmak 12 milyon istihdam ve 10 trilyon dolar servet birikimi sağlayacak" şeklinde konuştu.

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