Trump'tan Davos çıkarması

25 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump, 48. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere bu sabah ekibiyle beraber İsviçre'nin Davos kasabasına geldi.

Ziyarette Trump'a, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çalışma Bakanı Alexander Acosta, Ulaştırma Bakanı Elaine Chao, Enerji Bakanı Rick Perry, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'ın yanı sıra Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Beyaz Saray Başdanışmanı Jared Kushner eşlik ediyor.

Son 18 yılda Davos'a katılan tek ABD Başkanı

Trump'ın her yıl düzenlenen zirveye, Bill Clinton'ın 2000 yılındaki ziyaretinin ardından katılan ilk ABD Başkanı olması dikkati çekiyor.

Trump'ın 2 günlük Davos programı oldukça yoğun geçecek. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.

ABD'li üst düzey yetkililere göre, görüşmelerde Suriye'deki çatışmalar, İran'la nükleer anlaşma, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ve DEAŞ ile mücadele gibi konular ele alınacak.

Şirketleri yatırıma ikna etmeye çalışacak

Trump'ın Davos'taki en önemli amacı, zirveye katılan yüzlerce şirket yöneticisini ABD'ye yatırım yapmaya ikna etmek olacak. Trump, bu amacını, Davos'a yola çıkmadan Beyaz Saray'da bir araya geldiği belediye başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, "Davos'a insanların ABD'ye yatırım yapmasını sağlamak için gidiyorum" diyerek açıkça ortaya koydu.

Vergi reformunu anlatacak

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn'un yaptığı açıklamalar ise Trump'ın bu amacına ulaşmak için kısa bir süre önce yasalaşan vergi indirimlerini kullanacağına işaret etti.

"Başkanın Davos'a gidişinin nedeni, başarılarını satmak" diyen Cohn, "ABD'nin en iyi pazarlamacısı" olarak tanımladığı Trump'ın, bazı Avrupalı şirketlerin yöneticilerini yatırım yapmaya ikna etmeye çalışacağını belirtmişti.

Dünya Ekonomik Forumu'nun kapanış konuşmasını yapacak Trump'ın adil ticaret sloganını Davos'a taşıması bekleniyor. Trump, konuşmasında büyük ihtimalle ikili ticari ilişkilerin "karşılıklı kurallar" üzerine kurulması gerektiğini savunacak.

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Kaynak: AA