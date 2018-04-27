TSKB Gayrimenkul üst yönetiminde değişiklik
TSKB'nin yönetim kurulu toplantısında, TSKB Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hakan Aygen, TSKB Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Özlem Bağdatlı seçildi.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Hakan Aygen, TSKB Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Özlem Bağdatlı seçildi.
Şirketin Kamuyu aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 27 Nisan'da yapılan toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Hakan Aygen'in ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Özlem Bağdatlı'nın seçilmelerine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA