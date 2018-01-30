TSKB'den 2017 yılında 596 milyon lira net kâr

30 Ocak 2018

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) 2017 yılında net dönem kârı bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla 596 milyon lira oldu.

TSKB yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yıl sonu finansal sonuçlarını duyurdu.

Açıklamaya göre, TSKB, 2017 yılında toplam aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre yüzde 20 artırarak, 28,9 milyar liraya, toplam kredilerini ise yüzde 29 artışla 22,3 milyar liraya ulaştırdı.

Bankanın net dönem karı 2017 yıl sonunda bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla 596 milyon liraya ulaşırken, toplam öz kaynakları yüzde 21 oranında artarak 3,5 milyar TL oldu.

Böylelikle, 2017 yıl sonunda bankanın öz kaynak karlılık oranı yüzde 18,4, aktif karlılık oranı ise yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşti. Aktif kalitesini koruyarak sağlıklı büyüyen TSKB'nin yıl sonu itibarıyla takipteki alacaklar oranı yüzde 0,2’ye geriledi.

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla mevzuata uygun şekilde TFRS 9'a geçişini tamamlayan banka, portföyünün sağlamlığını bir defa daha kanıtlamış oldu. TFRS 9'un öngördüğü değişiklikler çerçevesinde bankanın ilave karşılık yükü bulunmuyor.

Kaynak: AA