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Tüpraş tahvil ihracı için 4 bankaya yetki verdi

Tüpraş 1 milyar dolara kadar tahvil ihracı için 4 bankayı yetkilendirdi.

Tüpraş tahvil ihracı için 4 bankaya yetki verdi
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Tüpraş yurt dışında 1 milyar dolara kadar tahvil ihracı için dört bankaya yetki verdiğini, ihraca yönelik yatırımcı toplantılarının 6 Ekim'de başlayacağını açıkladı.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre ihraç için Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank PLC, JP Morgan Securities PLC ve Standard Chartered Bank yetkilendirildi. Yatırımcı toplantıları Avrupa ve ABD'de yapılacak.

Kaynak: Reuters

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