Türk Eximbank'tan 'yenilenebilir enerji ve yeşil yatırımlar'a 285 milyon dolar finansman sağladı

Türk Eximbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) garantisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı karşı garantisiyle 7 Mayıs'ta 285,7 milyon doları tutarında bir sendikasyon kredisi anlaşması imzalandı. ING, Standard Chartered ve Société Générale 'in katılımı ile imzalanan 10 yıl vadeli kredi; Euro ve ABD Doları cinsinden kredi dilimleri ile ‘first-loss’ ve ‘parri passu’ garanti yapılarını içeriyor.

AIIB tarafından bir finans kuruluşuna sağlanan ilk garantili işlem özelliği taşıyan fon kapsamında, ihracatçı firmaların yenilenebilir enerji üretimi ve işletme faaliyetlerinde enerji/su verimliliğine yönelik yeşil yatırımlarına uzun vadeli finansman imkanı sunulacak. Bununla beraber, faaliyetlerinde kadın çalışan veya kadın yöneticileri destekleyen işletmeler önceliklendirilecek.

1,2 milyar dolar daha alınacak

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın garantisi altında temin ettiğimiz ve tamamı yeşil yatırım odaklı ilk borçlanma işlemimiz olma özelliği taşıyan bu fon ile ihracatçılarımızın yenilenebilir enerji yatırımlarını ve karbon salınımlarının azaltılmasına yönelik yeşil dönüşüm faaliyetlerini destekleyeceğiz. Söz konusu kredi ve bu kapsamda ek olarak yakın zamanda sağlayacağımız toplam 1,2 milyar ABD doları tutarında uzun vadeli finansmanla ülkemizin ve ihracatçılarımızın yeşil dönüşümüne verdiğimiz önemi ve desteği bir kez daha vurgulayacağız" dedi.

AIIB'nin Yatırım Operasyonları (Bölge 2) Bankacılık Departmanı Genel Müdürü Najeeb Haider, "ING, Société Générale ve Standard Chartered Bank’ın işbirliği ile AIIB’nin garantisi altında sağlanan ilk kredi işleminin çığır açan bir başarıyla tamamlandığını değerli iş ortağımız Türk Eximbank ile duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Söz konusu iş birliği AIIB'nin yeşil yatırım projelerine sağladığı finansman işlemlerinde yenilikçi finansal araçlardan yararlanmaya yönelik stratejik odağının bir örneğidir" dedi.