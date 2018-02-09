Türk lirası baskı altında
Türk lirası, küresel olarak değer kazanan dolar karşısında baskı altında kalıyor. Dün 3.83 seviyesinin test edildiği kur bu sabah 3.82 civarında.
Küresel pay piyasalarında geçen hafta cuma günü başlayan düşüş devam ederken dolar güçlendi ve endeks 90 seviyesinin üzerine yerleşti. Dolar endeksindeki toparlanmaya bağlı olarak Türk lirası değer kaybetti.
Dün 3.8358 seviyesini test eden kur haftanın son işlem gününe 3.82 civarında başladı. Dolar/TL saat 07:30'da 3.8190 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6815'ten işlem gördü. Dolar endeksi ise 90.15 civarında.
Bugün piyasaların seyrini etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmazken gözler dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde olacak.
Dün, yüzde 1 artışla yüzde 2,835 seviyesine ulaşan 10 yıllık ABD devlet tahvil faizi dolar alımlarını destekliyor.
Öte yandan ABD pay piyasalarında oynaklığı gösteren korku endeksi VIX, dün Wall Street'te yaşanan kayıplarla yeniden yükseldi. Endeks, yüzde 24 artışla 34,37 seviyesinde.