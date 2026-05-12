Turkcell (TCELL) ilk çeyrekte yüzde 14 net kar artışı sağladı

Turkcell (TCELL), yılın ilk üç aylık dönemine ait bilanço verilerini kamuoyuna sundu. Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören şirket, yılın ilk çeyreğinde satış gelirlerini ve net karını oransal olarak artırarak finansal yapısını korudu.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. yılın ilk çeyreğinde toplam hasılatını geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 62 milyar 766 milyon 529 bin Türk lirasından yüzde 8,9 oranında artırarak 68 milyar 376 milyon 960 bin Türk lirası seviyesine yükseltti. İlgili dönemde brüt kar, 17 milyar 827 milyon 603 bin Türk lirasından yüzde 2,7 oranında yükselişle 18 milyar 320 milyon 662 bin Türk lirası seviyesine ulaştı.

Esas faaliyet karı ise bir önceki yılın aynı dönemindeki 21 milyar 694 milyon 794 bin Türk lirasından yüzde 41 oranında gerileyerek 12 milyar 795 milyon 50 bin Türk lirası olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul yatırımcıları için önemli bir gösterge olan bu rakamlar, şirketin operasyonel hacmindeki oransal değişimleri yansıttı.

Net kar ve likidite durumundaki değişimler

Şirket, ilk çeyrek net dönem karını bir önceki yılın aynı dönemindeki 4 milyar 33 milyon 417 bin Türk lirası seviyesinden yüzde 14,9 oranında artışla 4 milyar 634 milyon 415 bin Türk lirası olarak açıkladı. Bilançonun varlık tarafında ise dönen varlıklar, 2025 yılı sonundaki 172 milyar 354 milyon 426 bin Türk lirasından yüzde 7 oranında artış göstererek 184 milyar 359 milyon 318 bin Türk lirasına ulaştı.

Bununla birlikte şirketin nakit ve nakit benzerleri kalemi, 101 milyar 47 milyon 996 bin Türk lirasından yüzde 5,2 oranında düşüşle 95 milyar 773 milyon 428 bin Türk lirası düzeyine geriledi.

Toplam özkaynaklar, bir önceki hesap döneminin sonundaki 285 milyar 370 milyon 546 bin Türk lirasından yüzde 1,9 oranında sınırlı bir artışla 290 milyar 909 milyon 226 bin Türk lirası seviyesine ulaştı.

Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri 101 milyar 226 milyon 400 bin Türk lirasından yüzde 7,6 oranında artarak 108 milyar 950 milyon 840 bin Türk lirası olarak raporlandı. Uzun vadeli yükümlülükler ise 164 milyar 234 milyon 240 bin Türk lirasından yüzde 32,9 oranında yükselişle 218 milyar 291 milyon 343 bin Türk lirası olarak hesaplandı ve genel borç dengesini oluşturdu.