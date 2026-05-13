Bulls Yatırım Smart Güneş Teknolojileri için endeks üstü getiri tavsiyesi verdi

Bulls Yatırım, Smart Güneş Teknolojileri (SMRTG) paylarını "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesi ile araştırma kapsamına dahil ettiğini duyurdu. Aracı kurum tarafından yayımlanan raporda, şirket payları için 12 aylık hedef fiyat 18,77 TL olarak belirlendi. Bu projeksiyon, hissenin 12 Mayıs 2026 tarihindeki 11,41 TL'lik kapanış fiyatına oranla yaklaşık %65 oranında bir yükseliş potansiyeline karşılık geliyor.

Analizde, şirketin dikey entegrasyon stratejisi ve yerli üretim kabiliyetlerinin orta vadeli rekabet avantajını güçlendireceği vurgulandı.

Kurumun yayınladığı raporda, şirketin , Gebze ve Aliağa tesislerinde toplam 2 bin 400 MW panel üretim kapasitesine ulaşmış olduğu hatırlatılarak "Aliağa’da devreye alınan yıllık 1 bin 500 MW kapasiteli yerli wafer yatırımı, panel-hücre-wafer zincirinin tamamlanmasını sağladı" denildi.

Bu entegre yapı sayesinde Smart Güneş Teknolojileri'nin, ithal girdiye olan bağımlılığını azaltarak maliyet kontrolü ve operasyonel verimlilikte daha güçlü bir konuma yükselmeyi hedeflediği belirtildi.

