Türkiye İş Bankası'ndan açıklama

20 Aralık 2017

Türkiye İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

Bankamız yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarımızdan T. Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ, İş Finansal Kiralama AŞ, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin paylarının, ödenmiş sermayelerinin azami yüzde 3'ü ile sınırlı olmak kaydıyla, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar hesabında izlenmek üzere piyasadan satın alınması konusunda karar tarihinden itibaren 2018 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Bu alım yetkisi herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin alınması konusunda Bankamız idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verilmektedir.

Kaynak: AA