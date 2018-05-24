TÜSİAD Başkanı Bilecik: Bıçak kemiğe dayanmadan önlem alınmalı

24 Mayıs 2018

TÜSİAD, 2018 yılının ilk Yüksek İstişare Konseyi Toplantısını bugün yapıyor. Toplantı, TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in açılış konuşmaları ile başladı.

TÜSİAD Başkanı Bilecik'in açıklamasından satır başları şu şekilde;

Ekonomi yönetiminin bıçak kemiğe dayanmadan önlem alması gerekir.

Büyüme modelimizi gözden geçirmemiz gerekiyor.

Güven veren yeni bir ekonomi anlayışına ihtiyacımız var.

Sorunları zora girdikten sonra çözmeye çalışırsanız çok daha büyük sonuçlara katlanmak zorunda kalırsanız.

Çatınızı güneşli havada tamir etmelisiniz.

Dün MB tarafından atılan adım son iki haftadır yaşanan süreçte bir miktar rahatlık sağladı.

Bundan sonraki süreçte ekonomi yönetiminin ahenk içinde politika yapmasını bekliyoruz.

Kalıcı başarıya ulaşmak için ekonominin akılcı politikalarla yönetilmesi gerekir.

Ucuz para dönemi sona erdi. Ucuz ve bol para ile büyüme sağlama gibi bir seçeneğimiz artık yok.

Yüksek büyüme ile ekonominin tekerleri hızlı dönüyor ama yüksek cari açık ve enflasyon ile patinaj yapıyoruz. Şu anda yaşadığımız durum budur.

Ekonomide mucizeler yoktur, gerçekler vardır, hakikati istediğiniz gibi eğip bükemezsiniz.

Ekonominin temelinde bir süredir bozulma görülüyor.

Bir an önce ekonomimize duyulan güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor, aksi halde ekonomimiz sert bir düzeltmeyle karşı karşıya kalacaktır.

MB'nin dün attığı adım bir nebze rahatlık sağlamıştır, önemli olan bundan sonraki süreçtir.

Reformlara hız vermeliyiz ve zaman kaybetmemeliyiz.

Kalıcı başarıya ulaşmak için beklentimiz, önümüzdeki hassas dönemde de ekonominin kararlılıkla ve akılcı politikalarla yönetilmesidir.

Hukuk devleti herşeyin üzerinde olmalıdır.

Kuvvetler ayrılığı bir entellektüel tartışma konusu değil, çağdaş bir devletin olmazsa olmazıdır.

Kural temelli, öngörülebilir politikalara dayanmadan günübirlik tedbir ve paketler, bir ülkenin ekonomisinin sürdürülebilirliğini sorgulanır hale getirir.

Kurda gördüğümüz hızlı yükseliş, Türkiye ekonomisi için bu sorgulamanın başladığını gösteriyor.

Bir an önce ekonomimize duyulan güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor.

Ayrıntılar geliyor...

TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: MB, dünkü adımla herkesi rahatlattı