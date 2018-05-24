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TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: MB, dünkü adımla herkesi rahatlattı

Merkez Bankası'nın enflasyon ile mücadele için tüm adımları bağımsız bir şekilde atması gerektiğini belirten TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan, dün gerçekleşen faiz artışıyla herkesin rahatladığını söyledi.

TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: MB, dünkü adımla herkesi rahatlattı
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TÜSİAD, 2018 yılının ilk Yüksek İstişare Konseyi Toplantısını bugün yapıyor. Toplantı, TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın açılış konuşması ile başladı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, ekonomide birinci önceliğin makro ekonomik istikrarın sağlanması gerektiğini belirterek, şunları söyledi;

"Yüksek enflasyon uzun vadeli düşünmeyi ortadan kaldırdı. TL'de son dönemde baş aşağı gidiş karşısında MB tarafından dün yapılan müdahale herkesi biraz rahatlatmıştır. Merkez Bankası müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı ve Başbakanın açıklamalarını memnuniyetle karşıladık. Ekonomide birikmiş sorunlara karşı güçlü adımlar atılmalı. Dış politikada dengeli bir duruşa ihtiyaç var."

Son dakika yik tüsiad

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