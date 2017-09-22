Tusk'tan AB liderlerine aralıkta toplanma çağrısı

22 Eylül 2017

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerine Euro Bölgesi'nin geleceğini görüşmek üzere aralık ayında toplanılması çağrısında bulundu.

Tusk, gelecek hafta Talin'de yapılacak zirveye davet için AB liderlerine davet gönderdiği mektupta, orta para bölgesinin İngiltere'nin mart 2019'da ayrılmasından sonra ilerletilmesi düşüncelerinin ele alınması ve buna ilişkin tüm önemli kararların Haziran 2018'e kadar alınabilmesi için aralık ayında bir zirve daha toplanmasını istedi.

Mektubunda liderlerin ele almaları gereken önemli konular arasında Euro Bölgesi banka çözüm fonu için ortak bir desteğin oluşturulmasını yanısıra, bankalardaki risklerin azaltılması ve Avrupa mevduat sigorta uygulaması oluşurulmasının yer aldığını ifade eden Tusk, liderlerin aynı zamanda Avrupa'nın ESM'yi bir Avrupa Para Fonu'na dönüştürerek krizlere karşı koya kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.