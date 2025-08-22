UBS, S&P 500 yıl sonu hedefini yükseltti

UBS Global Wealth Management, şirket kazançlarındaki güçlü performans, azalan ticaret gerilimleri ve faiz indirimi beklentileri doğrultusunda S&P 500 endeksi için yıl sonu hedefini revize etti.

Kuruluş, daha önce 6.200 olarak belirlediği hedefi 6.600'e çıkararak piyasa görünümüne ilişkin iyimserliğini dile getirdi.

Yapılan açıklamaya göre, UBS Global Wealth Management, S&P 500 endeksi için belirlediği yeni yıl sonu hedefinin 6.600 olduğunu duyurdu.

Bu revizyonun temelinde, kurumsal kazançlardaki pozitif ivme, küresel ticaret gerilimlerindeki hafifleme ve merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesine yönelik artan beklentiler yatıyor.

Banka, bu güncelleme öncesinde endeksin yıl sonuna kadar 6.200 seviyesine ulaşmasını öngörüyordu.