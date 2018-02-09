09 Şubat 2018

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şube Başkanı William Dudley, ABD borsalarında yaşanan kayıpları "ufak patatesler" olarak niteleyerek, "Hisse senedi piyasalarında bugün izlediğimiz ufak düşüşün ekonomik görünüme hiçbir etkisi yok" dedi.

Dudley, Bloomberg TV'ye verdiği mülakatta, hisse senedi piyasalarındaki kayıpları değerlendirdi.

Tahvil faizlerinde parasal sıkılaşma beklentilerinin etkisiyle görülen artışın borsalar üzerinde baskı yarattığına işaret eden Dudley, şunları kaydetti:

"Piyasalar açıkça küresel ekonominin gayet hızlı şekilde büyümesine ve bunun sonucu olarak dünya genelindeki merkez bankalarının parasal desteği çekmeye başlamasına veya başlamayı planlamasına uyum sağlıyor. Bu nedenle, tahvil getirileri yükselirken ve hisse senedi piyasaları için biraz baskı yarattı."

"Şimdiye kadarki kayıplar ufak patatesler"

Dudley, ayrıca hisse senetlerindeki değer kaybının ekonomiyi etkilemesinin şu an için söz konusu olmadığının altını çizdi.

"Şimdiye kadarki kayıplar ufak patatesler. Hisse senedi piyasalarında bugün izlediğimiz ufak düşüşün ekonomik görünüme hiçbir etkisi yok" ifadelerini kullanan Dudley, piyasalardaki dalgalanmaların para politikasını da etkilemesini beklemediğini ima etti.

Dudley, bu yıl kaç kez faiz artırılacağına yönelik tahminde bulunmak için henüz çok erken olduğunu belirtirken, buna karşın aralık sonundaki üç artış beklentisini hala makul bulduğunu söyledi.

New York Fed Başkanı Dudley, ocak ayına ait istihdam raporundaki güçlü ücret artışına atıfta bulunurken, "Bir rapora gereğinden fazla önem vermek istemiyorum" dedi. Geçen cuma açıklanan ocak ayı istihdam raporu, ülkede uzun süredir zayıf seyreden ücret artışının yıllık bazda yüzde 2,9'a çıkarak son 8,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını göstermişti.

Ücret artışının hızlanmasının, enflasyonu yükselterek faiz artırımlarını sıklaştıracağı beklentisi, ABD devlet tahvili faizlerini son 4 yılın en yüksek seviyesine taşırken, New York borsası küresel finansal krizden bu yana en kötü kayıplarını yaşadı.

Kaynak: AA