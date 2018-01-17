Uzmanlar dolar/TL'de ne bekliyor?

17 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Afrin'e askeri operasyon başlatılabileceğini açıklamasıyla değer kaybeden Türk Lirası, dün ABD'den gelen açıklamalarda kısa süreliğine toparlanmasının ardından düşüşünü bugün de sürdürdü.

Haftaya 3.75 civarında başlayan ve Afrin'e yönelik operasyon endişesiyle dün 3.8340'a kadar tırmanan dolar kuru günün ikinci yarısında 3.7850'ye kadar geriledi. Ancak bu seviyeden gelen alımlarla tekrar yükselişe geçen kur, bugün bir kez daha 3.83'ün üzerine çıktı ve en yüksek 3.8324'ü gördü.

Kur saat 16:30'da 3.8235 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6665'den işlem gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 0.70 primle 115.218 puan seviyesinde.

Dolar endeksi hafif toparlandı

Diğer taraftan dolar endeksi, ABD dışındaki gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştıracağı beklentisiyle, ay başından bu yana zayıf seyrini sürdürüyor. Bugün 89.98'e kadar gerileyen endeks daha sonra 90.50 civarına toparlandı.

Analistler ne dedi?

QNB Finans Yatırım'dan Serdar Pazı, bugün gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında hep beraber değer yitirdiğini, bununla beraber TL'nin artan jeopolitik risklerle biraz daha kötü performans sergilediğini vurguladı.

Pazı, 3.80 seviyesi üzerinde 3.85 bölgesinin haftalık bazda direnç olarak izlenebileceğini ifade ederek, "Yarın gelecek TCMB faiz kararına ilişkin bir beklenti bulunmamakta, dolayısıyla kur için yukarı yönlü riskler daha fazla" dedi.

Meksa Yatırım'dan Murat Tufan, Afrin operasyonu haberleriyle birlikte TL varlıklarında tansiyonun yükseldiğini belirtti. Tufan, "Yılbaşına nispeten sakin başlayan kur 3.75 seviyelerinde denge arayışı içinde yön bulmaya çalışırken bu seviyelerin çok fazla kalıcı olamadığını gördük" diye konuştu.

Tufan, küresel ölçekte zayıflayan dolara rağmen hafta başından bu yana negatif ayrışan TL'de gözlerin yarın açıklanacak TCMB faiz kararı ve hemen ardından cuma günü Fitch'in Türkiye'nin kredi notu kararına çevrildiğini bildirdi. Her iki kararda da herhangi bir değişiklik beklemediğini ancak yine de piyasalar üzerinde bir miktar belirsizlik yarattığını kaydeden Tufan, şunları ifade etti:

"Yıl genelinde Fed'in 3 ya da daha fazla faiz artışı yapma olasılığı, dolar endeksin sert geri çekilme sonrası yeniden toparlanma riski ve iç gündemdeki gelişmeler sırasıyla kurda 3.8350-3.8500 dirençlerini sıcak tutacaktır"

Işık FX'ten Yusuf Kavak da, dolar/TL paritesinde jeopolitik gelişmeler etkili olurken, TCMB'nin yarın açıklayacağı karar ve Fitch'in cuma gecesi yapacağı değerlendirmesinin beklendiğini vurguladı.

Kavak, bugün kur tarafında fiyatlamalara etki eden unsurlar olarak yine yurt içi tarafta artış gösteren risklerin öne çıktığını söyledi. Son günlerde iç tarafta yaşanan sıcak gelişmelerden ötürü negatif ayrışma gözlenen TL'de, yarınki TCMB faiz kararları ve cuma günkü Fitch kredi not kararlarının da kısmen baskısının hissedildiğini belirtti.

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan piyasa notunda ise, "Küresel piyasalarda, dolar endeksinin 90.75 çevresinde ve yükselme eğilimi içerisinde olması, gelişmekte olan ülke piyasalarını rahatsız ediyor. Bu durum, bugün gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında çok güçlü olmamasına neden olmakta ve TL üzerinde de negatif harekete neden oluyor.

Aynı zamanda, Afrin operasyonuyla ilgili gelişmelerle bağlantılı olarak Türkiye-ABD arasındaki ilişkinin ne yönde şekilleneceğinin belirsizliği iç piyasayı rahatsız ediyor. Dolayısıyla, dolar/TL ve euro/TL kurlarında yukarı yönde tepkiler izliyoruz. Kurda, 3.84 direnç ve 3.76 destek olarak kritik bölgeler. Dolayısıyla, bu seviyeler yakından takip edilmeli.

TCMB toplantısı öncesi analistler ne dedi?

Ekonomistler Fitch'ten değişiklik beklemiyor