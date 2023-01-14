VakıfBank'tan İGE ile ihracatçılara kredi desteği

Kullandırımlar vergi/SGK/ maaş/kira ödemeleri için ya da işletme finansmanı ihtiyacına yönelik yapılan harcamaları gösterir belge ibrazıyla üçüncü kişilere, yararlanıcıların alacaklılarına transfer edilmesi suretiyle yapılabilecek. Yurt içi ve dışında mal ve hizmet ihraç eden firmaların finansal ihtiyaçları için düzenlenen ve kefalet oranı yüzde 80 olarak belirlenen yeni kredi garanti ve kefalet uygulamaları sayesinde Türkiye'de ihracat hacminin büyümesine katkı sağlanacak.

Bankadan yapılan açıklamada protokolle ilgili görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "VakıfBank olarak, ülkemiz için üreten ve uluslararası pazarlarda rekabet eden firmalarımızın daima yanındayız. İhracatçılarımıza sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ülkemiz ekonomisinin büyümesine de her daim destek sağlıyoruz. İGE ile imzaladığımız protokol ve yeni krediler aracılığıyla kredibilitesi olmakla birlikte, teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan ihracatçılarımıza çözümler sunmayı sürdürecek, ülkemizde ihracatın gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.