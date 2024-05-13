Vakıflar Bankası 915 milyon dolar sendikasyon kredisi aldı

Türkiye Vakıflar Bankası (VAKBN), bugün Kamuyu Aydınlatma Patformu’na (KAP) bildirimde bulunarak yeni sendikasyon kredisini duyurdu.

Buna göre VakıfBank, 22 ülkeden 48 bankanın katılımıyla 361 milyon dolar ve 513 milyon Euro olmak üzere toplam 915 milyon dolar karşılığı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti.

Açıklamada, '367 gün vadeli kredinin toplam maliyetinin dolar kısmı için SOFR artı yüzde 2,5 ve Euro kısmı için Euribor artı yüzde 2,25 olarak belirlendiği' dile getirildi.

Açıklamada şu bilgi verildi: "Söz konusu işlemde Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ve Emirates NBD Capital Limited ortak koordinatör bankalar ve First Abu Dhabi Bank PJSC, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, London Branch, ortak sürdürülebilirlik koordinatör bankalar olarak görev alırken Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) ise ajan banka olarak görev almıştır."