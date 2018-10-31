Vergi indirimleri piyasada hoş karşılanmadı

31 Ekim 2018

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çeşitli alanlarda vergi indirimleri yapılacağına yönelik açıklamasının ardından sert yükseldi.

Açıklama öncesi yüzde 18.22 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 18.52'ye kadar çıktı.

Söz konusu açıklamaların ardından 5.50 civarında olan dolar/TL de sert yükselişle 5.63 seviyesine kadar tırmandı. Dolar/TL saat 17:34'te yüzde 2,64 yükselişte 5.6140 seviyesinde bulunuyor.

Diğer taraftan güne alımlarla başlayan ve bir ara 91.000 puanın üzerine çıkan Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, terse döndü ve yeniden 90.000 puanın altına indi. Endeks, aynı dakikalarda yaklaşık yüzde 0,6 kayıpla 89.500 seviyelerinde bulunuyordu.

Albayrak, altı başlıkta KDV, ÖTV indirimi olacağını, beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlandığını, 1,600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV'nin 15'er puan indirildiğini duyurdu.

Bir bankacı, "Mali disipline ilişkin yapılan onca açıklamanın ardından vergi indirimleri piyasaları endişelendirdi. TL'deki tepki, vergi indirimleri yoluyla kaynağı belirlenmeden yapılacak gelir azaltıcı etkilerden kaynaklı. Benzer şekilde açıklamaların ardından 10 yıllık tahvil getirisinin de 30 baz puan yükseldiğini gördük" dedi.

6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi

Kaynak: Reuters