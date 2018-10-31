6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi

31 Ekim 2018

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.



6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıklayan Albayrak, bu indirimlerin 1 Kasım - 31 Aralık tarihi arasında uygulanacağını belirtti.



Albayrak, yeni vergi indirimlerini şu şekilde anlattı:



- Beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indiriyoruz.



- Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesini yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz.



- Konut satışlarında KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasına yıl sonuna kadar devam ediyoruz.



- Mobilya sektöründe KDV oranını yüzde 18'den 8'e indiriyoruz.



- 1600 cc altı motorlu araçlarda uygulanan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz.



- Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.



Devam ediyor...