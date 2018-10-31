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6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıkladı.

6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıklayan Albayrak, bu indirimlerin 1 Kasım - 31 Aralık tarihi arasında uygulanacağını belirtti.

Albayrak, yeni vergi indirimlerini şu şekilde anlattı:

- Beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indiriyoruz.

- Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesini yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz.

- Konut satışlarında KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasına yıl sonuna kadar devam ediyoruz.

- Mobilya sektöründe KDV oranını yüzde 18'den 8'e indiriyoruz.

- 1600 cc altı motorlu araçlarda uygulanan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz.

- Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.

Devam ediyor...

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