6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıklayan Albayrak, bu indirimlerin 1 Kasım - 31 Aralık tarihi arasında uygulanacağını belirtti.
Albayrak, yeni vergi indirimlerini şu şekilde anlattı:
- Beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indiriyoruz.
- Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesini yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz.
- Konut satışlarında KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasına yıl sonuna kadar devam ediyoruz.
- Mobilya sektöründe KDV oranını yüzde 18'den 8'e indiriyoruz.
- 1600 cc altı motorlu araçlarda uygulanan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz.
- Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.
Devam ediyor...