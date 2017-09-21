VİOP'ta endeks kontratı düşüşle açıldı
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 130.500 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,8 düşüşle başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 130.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.000 puan altında 130.500 seviyesinde dengelendi.
Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,82 yükselişle 131.500 puandan tamamlamıştı.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faizleri sabit tutmasına karşın bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağını duyurması ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının "şahin" olarak değerlendirilmesi sonrasında uluslararası piyasada dolar talebinin arttığını, bunun da pay piyasalarını negatif etkilediğini söyledi.
Teknik açıdan endeks kontratında 129.800 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu belirten analistler, 131.400'ün ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA