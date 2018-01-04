VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 145.500 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 azalışla başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 144.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 500 puan altında 145.500 seviyesinde dengelendi.
Dün, gün içinde 149.400 puanla tüm zamanların zirvesini gören endeks kontratı, günü yüzde 1,7 azalışla 146.000 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 150.000 seviyesinin direnç, 144.500 seviyesinin ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.
Kaynak: AA