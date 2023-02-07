VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,7 azalışla 5.442,00 puandan başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 altında 5.442,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,2 altında 5.478,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 5.440,00 puana indi.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin artan belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildiğini bildirdi.
Yurt içinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaşanan gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini ifade etti.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.550 puanın direnç, 5.400 ve 5.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
Öte yandan, Borsa İstanbul'da dün getirilen açığa satış yasağı devam ederken, satış işlemleriyle ilgili depo şartı ise iptal edildi.