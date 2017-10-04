VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 128.500 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.550 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 425 puan üzerinde 128.500 seviyesinde dengelendi.
Dün dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 0,20'lik azalışla 128.075 puandan kapanmıştı.
Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının bekleneceğini ifade etti.
Teknik açıdan endeks kontratında 129.600-130.000 bandının direnç konumuna geldiğini bildiren analistler, olası düşüşlerde ise 126.500 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.
Kaynak: AA