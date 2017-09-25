VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle başladı.



Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 600 puan altında 129.000 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü 128.475 puana kadar gerileyen endeks kontratı, gelen tepki alımları artıya geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 129.600 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, bu sabah başlayan referandum nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ilgili gelişmelerin de yatırımcıların odak noktasında yer aldığını ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 128.500 ve 126.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, olası yükselişlerde ise 131.000 puanın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.