VİOP'ta işlemler yüzde 2 kayıpla başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 2 düşüşle başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 124.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 2.700 puan altında 125.700 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü negatif bir seyir izleyen endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 0,41 değer kaybederek 128.400 puandan kapanmıştı.

Analistler, ABD'nin, Türkiye'deki vize hizmetlerini askıya alması ve sonrasında Türkiye’nin de ABD’deki tüm misyonlardaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını açıklamasının ardından döviz kurlarının yükselişe geçtiğini, bunun da piyasalarda satış baskısına neden olduğunu kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından taraflardan gelecek haber ve açıklamalar ile yurt içinde sanayi üretim verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 125.000 ve 123.600 seviyelerinin destek, 127.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.