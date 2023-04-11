Wall Street, yatay seviyede açılmaya hazırlanıyor
ABD borsasının ana endeksleri, yarın açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki adımlarını şekillendirecek ABD Mart ayı tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) öncesinde yatay seviyede açılmaya hazırlanıyor.
Fed'in parasal sıkılaştırma adımlarını yakında sonlandıracağına yönelik beklentiler, geçen ay orta ölçekli iki ABD bankasının iflasından sonra Nisan ayında S&P 500 endeksinin istikrara kavuşmasına destek oldu.
Yarın açıklanacak ABD TÜFE'nin Şubat'taki 6.0% artıştan sonra Mart ayında %5.2 yükselişe işaret etmesi bekleniyor.
Yatırımcılar bankacılık sektörünün durumuna dair fikir edinmek için Cuma günü açıklanacak Citigroup Inc, JPMorgan Chase ve Wells Fargo gibi büyük ABD bankaların çeyreklik bilançolarını bekliyorlar.
TSİ 1609 itibariyle Dow Jones endeksi vadeli kontratları %0.06 arttı. S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.02 yükselirken, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise %0.15 geriledi.