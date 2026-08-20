Walmart'ın geliri beklentiyi geçti ama hisseleri düştü

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ABD'li perakende şirketi Walmart, yılın ikinci çeyreğinde gelir ve kâr beklentilerini aşmasına rağmen piyasa öncesi işlemlerde değer kaybetti.

Şirketin hisseleri, üçüncü çeyreğe ilişkin görünümün yatırımcılar tarafından temkinli karşılanmasıyla yüzde 5,7 düştü.

Walmart'ın düzeltilmiş hisse başına kârı 0,81 dolar olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 0,74 dolar seviyesindeydi. Şirketin gelirleri de yıllık bazda yüzde 5,9 artarak 187,9 milyar dolara ulaştı. Analistlerin gelir tahmini ise 186,75 milyar dolar düzeyindeydi.

Üçüncü çeyrek beklentisi açıklandı

Şirket, üçüncü çeyrekte düzeltilmiş hisse başına kârın 0,62 ila 0,64 dolar arasında gerçekleşmesini bekliyor. Tahmin aralığının orta noktası olan 0,63 dolar, geçen yılın aynı dönemindeki 0,62 doların üzerinde bulunuyor.

Sabit kurla net satışların üçüncü çeyrekte yüzde 3 ila yüzde 3,75, düzeltilmiş faaliyet kârının ise yüzde 2 ila yüzde 4 artacağı öngörülüyor. Walmart, Flipkart'ın Big Billion Days kampanyasının üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe kaydırılmasının, büyüme üzerinde 100 baz puanın üzerinde baskı yaratacağını bildirdi.

Yıllık tahmin yukarı yönlü revize edildi

Walmart, 2027 mali yılı için düzeltilmiş hisse başına kâr tahminini 2,75-2,85 dolar aralığından 2,80-2,87 dolar bandına yükseltti. Yeni tahmin aralığının orta noktası 2,835 dolar olurken, önceki tahminde bu seviye 2,80 dolar olarak hesaplanıyordu.

Şirket, aynı mali yılda sabit kurla net satışlarının yüzde 4 ila yüzde 5 büyümesini bekliyor. Daha önceki öngörü yüzde 3,5-4,5 aralığındaydı.

E-ticaret ve reklam gelirlerinde güçlü artış

Küresel e-ticaret satışları ise mağazadan teslim alma, teslimat hizmetleri ve pazar yeri faaliyetlerinin katkısıyla yüzde 23 yükseldi. Walmart ABD'de karşılaştırılabilir mağaza satışları, sağlık ve kişisel bakım kategorisindeki 80 baz puanlık olumsuz etkiye karşın işlem sayısındaki artışın desteğiyle yüzde 2,6 büyüdü.

Şirketin küresel reklam gelirleri yüzde 38 artarken, Walmart ABD'nin reklam gelirlerinde de aynı oranda yükseliş görüldü.

Walmart Başkanı ve Üst Yöneticisi John Furner, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Ekibimiz bir çeyreği daha başarılı sonuçlarla tamamladı. İşimizin uzun vadeli değer yaratan unsurlarında istikrarlı ilerleme kaydetmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Tarife iadeleri marjları destekledi

Walmart'ın brüt kâr marjı, tarife iadelerinin etkisiyle 96 baz puan arttı. Faaliyet kârı yüzde 28,8 yükselirken, düzeltilmiş ve sabit kurla hesaplanan faaliyet kârındaki artış yüzde 17,4 oldu.

Mali İşler Direktörü John David Rainey, ikinci çeyrekte elde edilen tarife iadelerinin yılın kalan bölümünde müşteri deneyimini geliştirecek ve fiyatlara yönelik yatırımlarda kullanılmasına öncelik verileceğini belirtti.