Yabancı geçen hafta hisse sattı

18 Ocak 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Ocak haftasında net 304,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,3 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı, 253,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 53 milyar 378,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 52 milyar 900 bin dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 31 milyar 724,9 milyon dolardan 31 milyar 681 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 3,3 milyon dolarlık net satışla 973,2 milyon dolardan 969,9 milyon dolara düştü.

Kaynak: AA