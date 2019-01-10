Yabancı geçen hafta hisse sattı

10 Ocak 2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Ocak haftasında net 83,3 milyon dolarlık hisse senedi, 101,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 20,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 29 milyar 562,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 27 milyar 680,3 milyon dolara düştü.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 324,7 milyon dolardan 17 milyar 672,7 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 20,3 milyon dolarlık satışla 612,2 milyon dolardan 591,9 milyon dolara indi.

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Kaynak: AA