Yabancının DİBS portföyü 204 milyon dolar arttı

04 Mayıs 2018

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 27 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 204.3 milyon dolar arttı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 196.6 milyon dolar azaldı.

Yurtdışı yerleşiklerin DİBS portföyü 20 Nisan haftasında 283.1 milyon dolar artmış, hisse portföyü ise 146.8 milyon dolar azalmıştı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 27 Nisan haftası itibarıyla 29.6 milyar dolardan 29.61 milyar dolara yükseldi.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 27 Nisan haftası itibarıyla 47.02 milyar dolardan 44.88 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: Reuters