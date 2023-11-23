Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Ekonomistler faiz kararına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarda kararın doğru ancak sürecin zor ve sancılı olduğuna dikkat çektiler.

Uğur Gürses sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "1. Piyasa analistlerinin % 2.5'luk artış beklemesi güven eksikliğinin göstergesiydi. Bunun farkında olup 5 puan yaparak yola devam etmeleri doğru olmuş. 2. "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir." gibi muğlak lafı çöpe atmaları iyi olmuş. Yön belirtir bir metin gayet açık: "Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir." 3. Kendi tahminlerinin gösterdiği ivmeye uygun politika faizine erişmezlerse TL teşvikine uygun eşiği aşamazlar."

Ekonomist/ Yorumcu Mahfi Eğilmez sosyla medya üzerinden yaptığı açıklamada "TCMB, politika faizini 500 baz puan artırarak % 40'a yükseltti. Doğru karar. Yanlış ekonomi politikasını düzeltmek zor ve sancılıdır." ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada TCMB'nin faiz kararına ilişkin “Helal olsun." yorumunda bulundu.