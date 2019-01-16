Yapı Kredi borcunu erken geri ödedi
Yapı Kredi, 470 milyon dolarlık kredinin 190 milyon dolarlık kısmını erken geri ödedi.
Yapı Kredi, 2013 yılında ana ortağı UniCredit'ten sağladığı 470 milyon dolar sermaye benzeri kredinin 190 milyon dolar tutarındaki kısmını erken geri ödedi.
Şirketin KAP'ta yer alan açıklamasında, "Kredinin 200 milyon dolar tutarındaki kısmı, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan değerleme raporuna uygun olarak 190 milyon dolar tutarında ana para ve tahakkuk eden faizi ile geri ödenmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Reuters