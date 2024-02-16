Yat ve tekne endüstrisinin sorunları ve geleceği ele alınacak

Karada düzenlenen dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük fuarı Bosphorus Boat Show’a 65 binden fazla ziyaretçinin katılımı bekleniyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde 17-24 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebilecek fuar, uluslararası arenada bir marka haline getirme hedefiyle düzenleniyor.

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından organize edilen fuarın Türkiye’nin küresel pazardaki güçlü konumu sayesinde yıllar geçtikçe daha da ilgi çekmesi bekleniyor. Organizasyon hakkında bilgi veren YATED Başkanı Murat Bekiroğlu, “Denizcilik sektörünün 2024 yılındaki en büyük buluşması olan Bosphorus Boat Show Fuarı’nda; 250’den fazla katılımcı, bin 500’den fazla marka ve 600’den fazla tekne yer alacak.

Motoryatlardan katamaranlara, yelkenlilerden balıkçı teknelerine, deniz motorlarından şişme botlara ve aynı zamanda tüm tekne ekipmanlarına kadar 2 bin 500’den fazla ürün çeşidi bu fuarda sergilenecek. Tekneye dair her şeyi deniz severlerin bir arada bulabileceği ve aynı zamanda sezon öncesi ihtiyaçları karşılayıp, hayalindeki tekneyi alabileceği fuar 8 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak” dedi.

Rekor sayıda tekne sergilenecek

Geçmiş yıllarda sektörde bir fuar karmaşası yaşandığını söyleyen Murat Bekiroğlu, sektörün ve YATED’in bu durumdan çok rahatsız olduğunu ekledi. Bu karışıklığı gidermek adına Bosphorus Boat Show markasını oluşturduklarını hatırlatan Bekiroğlu, şöyle devam etti: “Sektörümüzü temsilen kendi fuarımızı kendimiz yapıyoruz.

Tescilli bir marka olarak hem deniz hem kara olmak üzere ED Fuarcılık iş birliğiyle iki fuarı organize ediyoruz. 17–24 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kara fuarı hem fuar alan satışı hem de sergilenen tekneler anlamında rekorlar kıracak. Büyük buluşma olarak nitelendirdiğimiz fuarımızda çeşitli etkinliklerimiz, panellerimiz ve ödül törenimiz olacak.”

Stok satışını gerçekleştirmek hedefleniyor

Tekne ve yat sektörünün güçlü konumunu vurgulayan YATED Başkanı Murat Bekiroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizin büyüyen sektörleri arasında ilk sıralarda yer alan tekne ve yat sektörü olarak fuarımızda hem katılım hem de sergilenen tekne sayısı bakımından rekorlar kıracağımıza yürekten inanıyoruz. Şimdiye kadar gösterilen ilgi, bu rekorun ilk işaretlerini veriyor.

Düzenleyeceğimiz fuarda sadece tekneler, yatlar ya da sektörün ihtiyaç duyduğu ürünler sergilenmeyecek. Fuarımız süresince sektörümüzün sorunlarını tartışıp, gelecek için de hazırlıklar yapacağız. Fuarımızda sektörün tamamını bir araya getireceğiz ve sektörümüzün tüm alanlarına dokunacağız. Fuar kapsamında en büyük hedeflerimizden biri de sektörün elinde olan stokların satışını gerçekleştirmek.”

"Atık Toplama Teknesi deniz temizliğine başlayacak"

YATED olarak 2024 yılında ülkemizin ve sektörümüzün en önemli serveti denizlerimizi korumak ve sürdürülebilirlik anlayışının bir parçası olmak amacıyla Atık Toplama Teknesi projesini hayata geçiriyoruz. Özel olarak tasarlanan bir tekne, Mayıs 2024’te Göcek ve çevresinde dolaşmaya ve denizi temizlemeye başlayacak.