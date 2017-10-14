Yatırım araçları kazandırmaya devam ediyor

14 Ekim 2017

Borsa, döviz ve altın değer kazanarak, bu hafta da yatırımcısını sevindirdi. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 2,01'lik kazançla 106.225,69 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 1,31'lik artışla 128.677,52 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,10'luk primle 121.087,81 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,58'lik kazançla 71.112,26 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,12'lik artışla 117.492,73 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 1,44'lük değerle 168.118,13 puana yükseldi.

Salix Yatırım Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Salix Yatırım Holding olurken, şirket hisseleri yüzde 59,84 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 36,40'lık artışla Link Bilgisayar Sistemleri, yüzde 33,48'lik yükselişle de Banvit Vitaminli Yem Sanayi Ticaret izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 28,67 ile Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı oldu. Bu hisseyi yüzde 24,37'lik düşüşle İhlas Gayrimenkul, yüzde 18,16'lık azalışla da Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret AŞ takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 42 milyar 630 milyon lirayla Garanti Bankası, 41 milyar 411 milyon 214 bin 339 lirayla Koç Holding, 38 milyar 800 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,40'lık artışla 152,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,35'lik primle 1018 liraya yükseldi.

Serbest piyasada dolar ve avro haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 0,11'lik artışla 3,6310 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 1,53'lük kazançla 4,3070 liraya yükseldi.

Geçen hafta 4,7320 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 2,37'lik artışla 4,8440 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,30'luk yükselişle 3,7440 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları ve yatırım fonları yüzde 0,44 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,47 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,23 arasında gerçekleşti.